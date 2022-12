Nuno Mendes e Danilo Pereira deixam a seleção e regressam ao PSG

Nuno Mendes e Danilo Pereira vão esta quinta-feira deixar o estágio da seleção nacional, no Qatar, e regressar ao Paris Saint-Germain para tratarem das respetivas lesões. A exigência foi feita pelo clube francês, que pretende acompanhar de perto o processo de recuperação dos atletas.

O defesa-esquerdo sofreu uma lesão muscular durante a primeira parte da partida com o Uruguai, a segunda da fase de grupos, isto depois de ter tido outros problemas físicos desde que integrou o estágio de preparação para o Mundial. Nuno Mendes foi, no entanto, autorizado a permanecer com a equipa das quinas, uma posição do PSG que agora mudou.

Já Danilo fraturou três costelas durante um treino, a 27 de novembro, pelo que foi apenas utilizado no primeiro jogo com o Gana.