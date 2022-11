Nuno Mendes de volta no último treino antes do Uruguai. Otávio e Danilo ausentes

Nuno Mendes foi a novidade do último treino antes do Uruguai.

O defesa Nuno Mendes regressou este domingo aos treinos de Portugal, na véspera do embate com o Uruguai, para a segunda jornada do Grupo H do Mundial2022, enquanto o defesa Danilo e médio Otávio, lesionados, falharam o apronto.

Antes de ter início a derradeira sessão de treino, a comitiva lusa reuniu-se no centro do campo para cumprir um minuto de silêncio em memória de Bibota Fernando «Gomes, antigo avançado internacional português, que morreu no sábado aos 66 anos, devido a doença prolongada.

No relvado do centro de treinos de Al-Shahaniya, situado nos arredores de Doha, a grande novidade foi a presença do lateral esquerdo do Paris Saint-Germain, que recuperou dos problemas físicos que o afastaram da vitória com o Gana (3-2), na quinta-feira.

Já Danilo, também do PSG, e Otávio, do FC Porto, marcaram presença, mas não se treinaram, visto que vão prosseguir com os trabalhos de recuperação às respetivas lesões, estando, por isso, fora do jogo com os sul-americanos.

Danilo sofreu uma lesão nas costelas no apronto de sábado, enquanto Otávio saiu tocado da vitória com o Gana (3-2) e ainda não treinou no relvado.

Durante os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, o grupo liderado pelo selecionador Fernando Santos foi dividido em dois, para a realização dos habituais exercícios de aquecimento com bola, enquanto os três guarda-redes trabalharam junto de uma das balizas.

A equipa das 'quinas' defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22.00 locais (19.00 em Lisboa), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, a 2 de dezembro, pelas 18.00 (15.00).