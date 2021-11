Nuno Espírito Santo deixa o Tottenham

Nuno Espírito Santos já não é treinador do Tottenham. Demorou apenas quatro meses a aventura do técnico português no clube londrino. A derrota com o Manchester United (3-0), no sábado, para a Premier League, acabou por ditar a saída. Foi a sétima derrota da temporada, em 17 partidas esta época.

Em comunicado, os spurs confirmaram o despedimento do treinador português e dos adjuntos Ian Cathro, Rui Barbosa e António Dias. "Sei o quanto Nuno e a sua equipa técnica queriam ter sucesso e lamento que tenhamos tido de tomar esta decisão. Nuno é um verdadeiro cavalheiro e será sempre bem-vindo. Gostaríamos de lhe agradecer a ele e à sua equipa técnica e desejar-lhes felicidades para o futuro", frisou Fabio Paratici, diretor desportivo do Tottenham.

O italiano Antonio Conte e os portugueses Paulo Fonseca e Sérgio Conceição estão a ser apontados pela Imprensa inglesa como possíveis substitutos.