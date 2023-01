Nuno Espírito Santo conquista Supertaça da Arábia Saudita

A equipa, que nas meias-finais tinha eliminado o Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 3-1, teve hoje caminho aberto na final ao jogar com mais um, por expulsão de Al Safari no Al-Fayha, ainda na primeira parte, aos 24 minutos.

O Al-Ittihad já vencia por 1-0 desde os três minutos, com golo de Hamdallah, ainda desperdiçou uma grande penalidade, aos 45+3, por Al Boud, mas chegou ao 2-0, novamente por Hamdallah, pouco depois do reatamento, aos 48.

Este é o primeiro título de Nuno Espírito Santo na Arábia Saudita, depois do treinador ter chegado ao clube em julho, assinando um contrato válido por duas épocas, até 2024.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No campeonato, a equipa segue, após 15 jornadas, em quarto lugar, com os mesmos 31 pontos do Al-Shabab, terceiro, a um do Al-Hilal, segundo, e a dois do Al Nassr, primeiro.