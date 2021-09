Noronha Lopes critica timing das eleições. "Pior face do Vieirismo continua bem presente"

João Noronha Lopes, ex-candidato às eleições do Benfica, deixou este domingo um forte ataque ao timing do novo ato eleitoral do clube da Luz, marcado para o dia 9 de outubro, lamentando que ainda não estejam definidas as condições que que vai decorrer a campanha e o próprio ato eleitoral.

"Desengane-se quem pensa que a saída de Luís Filipe Vieira fez regressar a cultura democrática ao Benfica. A pior face do Vieirismo continua bem presente, na atual direção e neste presidente da MAG. Um ato eleitoral não se planeia com taticismos delineados ao sabor de resultados desportivos e a democracia não se cumpre porque alguém respeitou uns prazos sem respeitar mais nada", escreveu o gestor nas redes sociais, não desvendando, contudo, se irá ou não a votos.