No jogo 1000 da carreira, o génio de Messi despachou a Austrália

Um milhar de jogos na carreira depois, Lionel Messi chegou ao nono golo em Mundiais (o primeiro em fases a eliminar da prova), na vitória deste sábado por 2-1 diante da Austrália, que apurou os sul-americanos para os quartos-de-final. Messi tem agora mais um do que Maradona e está a um dos 10 de Batistuta.

A ocasião era especial e, antes do jogo, os adeptos argentinos deram espetáculo nas bancadas, cantando o hino em alto e bom som, num dos momentos mais emotivos deste Mundial, mostrando apoio à equipa, que parecia estar a jogar em casa.

Messi deu a vantagem à Argentina aos 36 minutos, após passe de Otamendi, confirmando assim o ritmo alto do início do encontro. Ao intervalo, a vantagem era miníma, mas o cenário agravou-se para a Austrália no início do segundo tempo, com o avançado Julian Alvarez a fazer o 2-0 depois de um erro do guarda-redes australiano Mathew Ryan. O jogador do Manchester City marcou pelo segundo jogo consecutivo, depois de já ter feito o mesmo à Polónia.

Com este resultado, a Argentina estava numa posição que não tinha há 12 anos: dois golos de vantagem num jogo a eliminar num Mundial (em 2010 venceu 3-1 frente ao México). Mas a marca durou pouco: 20 minutos. Após um corte infeliz de Otamendi, Craig Goodwin encheu o pé e rematou de fora da área, mas a bola desviou em Enzo Fernádez, médio do Benfica, que alterou a trajetória do remate, enganando o guarda-redes argentino e fazendo o 2-1. A pouco menos de 15 minutos do final, a Austrália sonhava com o empate (que levaria o jogo para prolongamento) e esteve muito perto de o conseguir logo aos 81", por Aziz Behich que, numa jogada individual, passou por vários defesas, mas o remate foi desviado por um jogador argentino.

Até final do jogo, Lionel Messi ainda teve uma jogada individual em que assistiu Lautaro Martínez, mas o avançado do Inter Milão atirou muito por cima.

Apesar da derrota, esta foi a melhor prestação de sempre da Austrália num Mundial (2 vitórias e 2 derrotas). Em 2006 (o último ano em que tinham chegado tão longe na prova), os socceroos chegaram aos oitavos-de-final e foram eliminados pela Itália... que se viria a sagrar campeã nesse ano.

A Argentina defronta agora os Países Baixos (sexta-feira), numa reedição da final de 1978, que os argentinos venceram por 3-1. É a sexta vez que se encontram num Mundial, a segunda em quartos-de-final.

