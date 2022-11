Neymar falha o resto da fase de grupos. Danilo também de fora

Neymar vai falhar pelo menos os próximos dois jogos da seleção do Brasil, depois de ter saído lesionado no encontro de quinta-feira frente à Sérvia. Também o lateral direito Danilo falha para o resto da fase de grupos.

A informação é avançada pela Globo Esporte, que cita o médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar. Segundo o responsável, Neymar sofreu uma entorse no tornozelo direito e Danilo no tornozelo esquerdo. "Os jogadores iniciaram tratamento imediatamente após o jogo. Hoje [sexta-feira] pela manhã foram reavaliados", disse Lasmar, que explicou ainda que os jogadores serão avaliados diariamente, e já iniciaram fisioterapia.

Segundo Rodrigo Lasmar "os exames mostraram uma lesão ligamentar lateral no tornozelo direito do Neymar, junto com um pequeno edema ósseo. E uma lesão ligamentar medial no tornozelo esquerdo do Danilo".

Quando deixou o terreno de jogo, Neymar foi visto no banco de suplentes a chorar com o tornozelo visivelmente inchado, abandonando depois o estádio a coxear, gerando preocupação em relação ao seu estado físico.

O caso de Danilo foi diferente. O defesa acabou o jogo com limitações físicas visíveis, mas não foi substituído. No final, falou à imprensa e disse que a situação não era grave. Em 2018, recorde-se, o lateral sofreu a mesma lesão também durante a fase de grupos.