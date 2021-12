Neto de Fittipaldi envolvido em brutal acidente na Fórmula 2

O piloto francês Théo Pourchaire e o brasileiro Enzo Fittipaldi foram transportados ao hospital após um brutal acidente na partida para a corrida de Fórmula 2, de apoio ao Grande Prémio da Arábia Saudita de Fórmula 1.

Após a partida, o carro de Pourchaire (18 anos) ficou parado e foi abalroado pelo monolugar do neto do antigo campeão mundial de Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Enzo é irmão mais novo de Pietro Fittipaldi, piloto de testes da Haas na F1.

A corrida foi imediatamente interrompida por 40 minutos e depois suspensa definitivamente após um outro acidente, ainda que sem a mesma gravidade, entre o também brasileiro Guilherme Samaia e o britânico Olli Caldwell.

De acordo com a Federação Internacional do Automóvel (FIA), os dois pilotos estavam "conscientes", mas tiveram de ser "desencarcerados pelas equipas de emergência". Foram transportados de ambulância e helicóptero ao hospital das forças armadas do Rei Fahad, em Jeddah.

A vitória ficou para o australiano Oscar Piastri, que tinha conquistado a pole e é candidato ao título de 2021.