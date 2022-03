Nélson Veríssimo: "Estamos entre as oito melhores equipas da Europa"

Nélson Veríssimo com Darwin, o herói da passagem do Benfica aos quartos de final da Champions.

Nélson Veríssimo garante que não sente "o peso" do apuramento do Benfica para os quartos de final da Champions. Para o técnico do Benfica "o treinador tem de ser mais frio e calculista" e "não deixar que as emoções toldem o raciocínio", mas "obviamente" que está satisfeito pelo que conquistou em Amesterdão: "Estamos entre as oito melhores equipas da Europa."

E deu "os parabéns aos jogadores pela forma como abordaram a eliminatória", reconhecendo que o adversário "tem uma grande qualidade" e, a partir daí, foi "desmontar o processo defensivo e ofensivo do Ajax".

Ao intervalo susbtituiu Taarabt, "limitado fisicamente", por Meité, "a melhor solução para dar algum poder físico no controlo e na ocupação dos espaços e também qualidade com bola". Depois, a partir do momento em que Darwin marcou, ele "ajudou a segurar a vantagem".

E revelou que quando saiu o sorteio e olhou para os resultados do Ajax na fase de grupos da Champions e o percurso na liga neerlandesa, soube que teria uma tarefa muito difícil, mas nunca deixou de acreditar que era possível passar esta eliminatória. Depois do empate na Luz (2-2) a crença cresceu.

"Hoje não conseguimos ter bola, sabíamos que teríamos momentos onde era preciso ter coragem, rigor e compromisso naquilo que foi o processo defensivo. Depois, numa bola parada ou transição ofensiva, aproveitar e ter a nossa oportunidade, como aconteceu", explicou o treinador do Benfica, deixando uma palavra de "gratidão" para com os adeptos apoiaram a equipa em Amesterdão.

"Agora é recuperar que no domingo há um jogo contra o Estoril que certamente será difícil", disse na flash interview da CNN Portugal

"No futebol nem sempre a melhor equipa ganha"

Erik ten Hag teve dificuldade em acreditar no desfecho que o jogo teve e lamentou o golo sofrido "num livre, que nem era livre". "Foi um jogo de sentido único. Dominámos, criámos chances, fomos bons na posse, o Benfica teve de correr atrás e não conseguia atacar. Mas em dois jogos concedemos dois golos de bola parada... Foi sorte, mas foi assim que eles ganharam. Temos de lhes dar os parabéns, mas é irritante perder quando estás do lado do Ajax", disse o treinador neerlandês no fina do jogo à Eleven Sports, finalizando: "No futebol nem sempre a melhor equipa ganha."