Nélson Veríssimo: "Ajax é forte mas também tem fragilidades"

Depois do empate no Estádio da Luz (2-2), no jogo da primeira mão, a eliminatória ficou em aberto e Nélson Veríssimo quer ir o mais longe possível na Liga dos Campeões. O jogo com o Ajax é na terça-feira (20.00, TVI e Eleven Sports).

As duas equipas gostam de ter a posse da bola e de impor o seu jogo por isso o treinador do Benfica espera um "jogo aberto". "Vamos jogar fora e esperamos uma entrada forte do Ajax. Temos de ser muito competentes, estar com níveis de ativação muito em cima, reconhecendo que o adversário é forte em alguns momentos no seu jogo ofensivo, mas também tem fragilidades", avisou Veríssimo, que no jogo da primeira mão conseguiu de alguma forma congelar a máquina ofensiva neerlandesa.

"Ganhar e passar à fase seguinte" é o objetivo do Benfica. E não só porque a época europeia corre melhor do que a caseira: "É obrigatório para o Benfica ganhar todos os jogos. Não tem acontecido tantas vezes quanto gostaríamos, mas o nosso objetivo é esse. Será um bom espetáculo e a equipa vai dar uma boa resposta. Esperamos ganhar e passar."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Como? "Temos de reconhecer que eles têm qualidade e aproveitar os momentos do jogo. Não podemos dizer que vamos só apostar no momento de transição ofensiva. Temos de potenciar as qualidades dos nossos jogadores. Sabemos também que temos de ser muito rigorosos e competentes na organização defensiva. Sofremos dois golos na Luz, mas em muitos momentos fomos competentes nisso, e temos de o transportar para a segunda mão. Olhar para o jogo como um todo e perceber que vamos ter de estar num nível muito alto", respondeu.

Nélson Veríssimo deixou ainda um recado a quem espera ver um Benfica goleado: "Acreditamos que vamos dividir este jogo, tal como acreditávamos na primeira mão e nem toda a gente o fazia. É perceber como podemos explorar os espaços, assim como o Ajax certamente irá fazer."

Uma passagem aos quartos de final da Champions ajudaria o treinador a manter o lugar para a próxima época? "Neste momento, não é a minha preocupação, nem do staff técnico. A nossa preocupação é preparar o jogo com o Ajax e depois o do Estoril. É olhar para o que temos de fazer para melhorar e no final da época olharmos para trás e percebermos que houve crescimento da equipa. Tudo o resto é um assunto lateral", respondeu o treinador.