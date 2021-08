Nélson Semedo rende lesionado Ricardo Pereira na seleção nacional

O lateral Nélson Semedo foi hoje chamado à seleção portuguesa, substituindo na convocatória Ricardo Pereira, que foi dado como "inapto" para os jogos com República da Irlanda, Qatar e Azerbaijão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação divulgada no sítio oficial do organismo na Internet, o jogador do Leicester, que integrava a lista inicial de 25 jogadores convocados por Fernando Santos, "foi dado como indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF".

Ricardo Pereira lesionou-se no sábado, logo nos instantes iniciais da partida entre o Leicester e o Norwich, para a Liga inglesa, poucos minutos depois de ter assistido Jamie Vardy para o primeiro golo dos 'foxes'.

Face à indisponibilidade de Ricardo Pereira, o selecionador nacional optou por chamar Nélson Semedo, lateral do Wolverhampton, que esteve no Euro2020 e passa a integrar as opções para os dois jogos de qualificação para o Mundial2022, com irlandeses e azeris, e para o particular com os qataris.

A seleção portuguesa recebe a República da Irlanda, na quarta-feira, no Estádio Algarve, e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, defrontará o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, com sete pontos, os mesmos da Sérvia, enquanto o Luxemburgo é terceiro, com três, à frente de República da Irlanda e Azerbaijão, que ainda não pontuaram.

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos 'play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Lista dos 25 convocados:

- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).

- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), Gonçalo Inácio (Sporting), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).

- Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Otávio (FC Porto).

- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Pedro Gonçalves (Sporting), Rafa (Benfica) e Gonçalo Guedes (Valência, Esp).