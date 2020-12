Nélson Évora contratado pelo Barcelona

Nélson Évora já com o equipamento do Barcelona

O atleta português Nélson Évora assinou pelo Barcelona, anunciou a empresa de comunicação que o representa esta quinta-feira à noite.

Após ter representado FC Porto, Benfica e Sporting, Évora vai agora para a equipa de atletismo do clube catalão. Com ele segue também o seu treinador, o cubano Ivan Pedroso, antigo campeão mundial de salto em comprimento.

Atualmente, Évora está a treinar para os Jogos Olímpicos Tóquio 2021, que serão últimos da sua carreira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Nélson Évora já foi condecorado duas vezes: em 2015 com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique, pelo ex-Presidente Cavaco Silva e em 2018 com Grã Cruz da Ordem de Mérito, atribuída pelo atual Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa.

Nélson Évora já com o equipamento do Barcelona

Évora. é ainda Embaixador do programa "Portugal Sou Eu", num mandato atribuído pelo Ministério da Economia, devido ao excelente trabalho que tem feito na promoção de Portugal pelo mundo.