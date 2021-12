Neemias Queta. O primeiro português a jogar na NBA

O jogador nascido no Barreiro estreou-se com cinco ressaltos, uma assistência e um desarme de lançamento, tendo ainda falhado os quatro 'tiros' de campo tentados no desaire caseiro dos Kings com os Memphis Grizzlies (105-124).

Numa altura em que o conjunto de Sacramento tem seis baixas por infeção do novo coronavírus, Neemias Queta foi chamado e atuou no segundo período (4.30 minutos), no terceiro (1.01) e ainda no quarto e último, nos derradeiros 2.13 do encontro.

A primeira aparição aconteceu a 1.01 minutos do final do intervalo, momento histórico em que o 88 luso substituiu Chimezie Metu: entrou depois do primeiro de dois lances livres de De'Anthony Melton e fez o primeiro lançamento com 7,6 segundos para jogar -- ficou curto, bateu no aro e não entrou.

Nos segundos finais da primeira parte, o poste português ainda teve, porém, tempo para brilhar, com um desarme de lançamento a Kyle Anderson e um segundo consecutivo, perante Dillon Brooks, que já não entrou na estatística, por o tempo estar esgotado.

Na segunda parte, voltou a 4.30 minutos do final do terceiro período, para substituir Tristan Thompson e fez uma falta sobre Kyle Anderson, que marcou o lance livre inicial e falhou o segundo, com o português a garantir o ressalto defensivo.

Até ao final do parcial, Neemias ganhou um segundo ressalto defensivo, sofreu uma falta de De'Anthony Melton e fez uma assistência para Jahmi'us Ramsey.

Nesta segunda vez em que esteve em campo, as coisas não correrem bem coletivamente, já que entrou com os Kings a perder por cinco (69-74) e o terceiro parcial chegou com a formação de Memphis a ganhar por 16 (75-91).

Já com o desfecho definido (101-122), reentrou para os últimos 2.13 minutos do jogo e conquistou, num ápice, três ressaltos ofensivos, que transformou em outras tantas 'tapinhas', mas sem conseguir converter qualquer delas.

Apesar da derrota e de não se ter estreado com pontos, Neemias Queta conseguiu, ainda assim, fazer história no basquetebol português, pois nunca um jogador luso havia disputado um encontro da principal liga do mundo, a NBA.

O poste integra o plantel de 17 basquetebolistas dos Sacramento Kings para a época 2021/22, mas é um dos dois com contrato de duas vias, que lhe permite atuar na equipa principal e na formação secundária, os Stockton Kings, da G-League.

Neemias Queta, jogador de 22 anos e 2,13 metros, é o primeiro português a integrar uma equipa da NBA, depois de ter sido eleito pelos Sacramento Kings no 39.º lugar do 'draft', realizado em 29 de julho, em Nova Iorque.

Após três anos na Universidade de Utah State, ao serviço dos Aggies, o ex-jogador do Barreirense e do Benfica propôs-se ao 'draft', abdicando da época de 'senior', a quarta, e foi escolhido na nona posição da segunda ronda.

O internacional luso acabou a carreira universitária com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo, números que convenceram o conjunto da Conferência Oeste.