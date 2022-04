Entre as 28 seleções já apuradas para o Mundial2022 (além de Portugal), 18 já foram vítimas de Cristiano Ronaldo, ou seja, já sofreram golos do capitão da seleção nacional, que entre novembro e dezembro vai disputar a quinta fase final de um Campeonato do Mundo da sua carreira. Na lista de 28, porém, existem quatro que Ronaldo não podia ter marcado simplesmente porque nunca as defrontou, casos da Tunísia, Senegal, Coreia do Sul e Japão.

Nas seleções que escaparam ao lastro goleador do português há uma curiosidade, ou melhor, duas. Só uma é europeia - a Inglaterra - e todas as restantes são do continente americano - Brasil, Uruguai, México, Estados Unidos e Canadá.