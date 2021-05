Nápoles oferece dois anos de contrato a Conceição

O futuro de Sérgio Conceição parece cada vez mais longe do Dragão e poderá passar por um regresso a Itália para treinar o Nápoles, um dos históricos da Serie A. A notícia foi avançada ontem por vários media transalpinos, e de acordo com o jornal Corriere dello Sport, a transferência vai mesmo concretizar-se, podendo o ainda treinador do FC Porto (está em final de contrato) ser oficializado como sucessor de Gennaro Gattuso ainda no decorrer desta semana. Mas para já nada está ainda definido.

Pinto da Costa e o treinador ficaram de reunir-se esta semana para definir a situação contratual. A intenção do FC Porto é tentar manter o técnico, mas Conceição, após quatro temporadas no Dragão, sente que este é o momento para mudar de ares, até porque teve uma temporada desgastante a vários níveis, com guerras travadas em vários quadrantes que motivaram muitos castigos e multas, e pretende dar continuidade à carreira no estrangeiro.

Depois de o Corriere dello Sport avançar com a notícia, outros meios de comunicação confirmaram a informação. Em declarações à Radio Kiss Kiss, o jornalista Ciro Verenato, da RAI Sport, avançou mais pormenores. Garantiu que está em cima da mesa um contrato válido por duas temporadas, com um salário de 5,5 milhões de euros brutos por cada época, e que o treinador até era esperado em Nápoles já amanhã para ultimar os derradeiros pormenores do acordo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A mesma fonte garantiu que o FC Porto, através de Pinto da Costa, fez tudo para manter o treinador, oferecendo-lhe um novo contrato, com uma melhoria substancial do salário. Mas que não terá sido suficiente para demover o técnico a assinar novo vínculo.

Segundo o DN apurou, a decisão de Sérgio Conceição ainda não está tomada em definitivo. O treinador pretende mais alguns dias para pensar, até porque a sua ideia inicial passava por orientar um clube com lugar assente na próxima edição da Liga dos Campeões.

O Nápoles falhou na última jornada da liga italiana a entrada na Champions, ao empatar em casa com o Verona a um golo, permitindo desta forma que a Juventus de Cristiano Ronaldo saltasse para o quarto lugar e garantisse a vaga da Champions. Ou seja, o clube napolitano irá disputar na próxima época a Liga Europa.

Notícias oriundas de Itália deram ontem conta de que o futuro de Sérgio Conceição está a ser tratado pelo empresário Jorge Mendes. Aliás, os contactos terão sido tratados diretamente entre o superagente e Aurelio Di Laurenttis, presidente do Nápoles, que ontem anunciou o rompimento com Gattuso e colocou-se em campo em busca de um treinador. Além de Conceição foram também ventilados os nomes de Massimiliano Allgri, Luciano Spalletti e Simone Inzaghi.

Conceição, de 46 anos, está em final de contrato com o FC Porto, clube onde despontou como jogador (foi dos dragões que se transferiu para Itália, país onde representou Lazio, Parma e Inter Milão) e para onde regressou na época 2017-18 para orientar a equipa. Ao serviço dos dragões conquistou dois campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e duas Supertaças Cândido Oliveira. Esta temporada conseguiu levar a equipa até aos quartos de final da Liga dos Campeões, mas falhou o objetivo principal, o título nacional, terminando a temporada no segundo lugar e sem qualquer troféu conquistado.

O futuro, ao que tudo indica, não irá passar pela renovação com o FC Porto. Resta saber se será o Nápoles ou um outro clube de dimensão europeia.

nuno.fernandes@dn.pt