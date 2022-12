Não se pode descartar Ronaldo, avisa suíço Shaqiri

Cristiano Ronaldo pode estar com 37 anos e sem clube, mas o suíço Xherdan Shaqiri, cuja seleção enfrenta Portugal nas oitavas de final do Mundial na terça-feira, diz que seria um erro considerá-lo uma estrela decadente.

"Não se pode descartar Cristiano, ele é um dos melhores jogadores do mundo juntamente com o Messi", disse Shaqiri aos jornalistas depois do treino deste domingo.

"Ele pode marcar a qualquer segundo, a qualquer minuto, tem experiência e todos sabem como é importante para Portugal e para a sua equipa", acrescentou o ex-atacante do Liverpool e do Bayern de Munique, que marcou na vitória da Suíça, na sexta-feira, sobre a Sérvia.

Ronaldo, que rescindiu como Manchester United após a sua entrevista televisiva ao jornalista britânico Piers Morgan, marcou apenas uma vez neste Mundial.

Mas Shaqiri sabe que, independentemente da ameaça de Ronaldo, também existem muitas outras fontes de perigo no jogo com Portugal.

"Temos que conhecer também os outros jogadores porque não é só o Ronaldo, Portugal tem jogadores muito bons, jogadores jovens que podem fazer uma grande diferença e precisamos fazer uma performance muito boa", disse.

Shaqiri diz que a chave para o sucesso na equipa suíça é a força coletiva. "A chave é ter um bom desempenho de toda a equipa. Não há 'Cristianos' na nossa equipa, precisamos de todos para ter sucesso. Se todos se unirem, todos atingirem o seu nível máximo de desempenho, tenho a certeza que temos hipóteses de passar", disse ele.

O jogador diz que o aumento da pressão de um jogo eliminatório no Mundial torna os desempenhos anteriores irrelevantes. "Conhecemos Portugal, já nos defrontámos muitas vezes, perdemos alguns, ganhámos alguns, para mim está tudo em aberto, é um jogo a eliminar".