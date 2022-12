"Não é falta de respeito." Brasil vai continuar a dançar apesar das críticas

As danças dos jogadores brasileiros na hora de comemorar os golos estão a dar que falar no Mundial. O caso mais flagrante aconteceu no triunfo frente à Coreia do Sul de Paulo Bento, onde até o selecionador Tite bailou. Para alguns, caso de Roy Keane, são uma falta de respeito para os adversários. Mas os jogadores canarinhos garantem que vão continuar a dançar. E até já têm uma coreografia estudada para o jogo de sexta-feira, com a Croácia.

"Nunca vi tanta dança. Não consigo acreditar no que estou a ver. Não gosto disto. As pessoas dizem que faz parte da cultura do Brasil, mas acho que é uma falta de respeito para com o adversário. Foram quatro golos e fizeram-no em todos", atirou o antigo internacional irlandês Roy Keane, em comentários à ITV. Uma opinião também partilhada pelo escocês Graeme Souness, ex-treinador do Benfica: "É uma questão de tempo até alguém se atirar a um daqueles jogadores."

As reações não demoraram. "Problema é de quem não gosta, nós vamos continuar a fazer", respondeu Raphinha, que já tinha revelado, antes do Mundial, que o Brasil já tinha mais de dez danças ensaiadas para comemorar.

"A dança simboliza a alegria de marcar o golo. Não fazemos para desrespeitar o adversário. É o nosso momento, marcamos golo e o Brasil comemora. Se ele [Roy Keane] não gosta, problema dele. Nós vamos continuar a comemorar" garantiu o internacional brasileiro Paquetá.

Também Alexis Lalas, antigo internacional pelos EUA, e Luís Castro, treinador português do Botafogo, atiraram-se a Roy Keane. "Alguém questionar a dança dos jogadores brasileiros... sinto muito pela vida que leva, é porque não tem alegria, nem amor, nem paixão", respondeu Lalas. "Ele não conhece a cultura do futebol brasileiro. Foi arrogante. Todos nós sabemos que aquilo não é desrespeito para ninguém", disse Luís Castro.

O avançado Richarlison, que já leva três golos neste Mundial, tem um ritual particular, a chamada "Dança do Pombo", uma música criada de MC Faísca que o acompanha há vários anos nos festejos dos golos (foi esta que o selecionador brasileiro Tite dançou no jogo com a Coreia do Sul, no banco, rodeado de jogadores).

Além desta dança particular de Richarlison, os jogadores recorrem depois a outras coreografias pré-selecionadas. Foi o caso de Vinícius Júnior, depois de marcar à Coreia do Sul, que dançou o "Pagodão do Birimbola" com alguns colegas, entre eles Neymar.

As músicas estão escolhidas, mas as coreografias só são escolhidas na hora. E ao que parece, já há uma preparada para o jogo com a Croácia.