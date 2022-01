Nani assina contrato com o Veneza válido até 2023

O internacional português Nani, de 35 anos, assinou contrato com os italianos do Veneza válido até 2023, naquele que será um regresso à Série A, após ter representado a Lazio.

"O Venezia FC anuncia hoje que o atacante Nani, nascido em 1986, assinou um acordo que o vinculará ao clube laranja-verde até ao final da temporada 2022-23", informou o emblema italiano, que este ano subiu ao escalão principal e ocupa o 17.º lugar da Serie A.

O Veneza define Nani como "um dos extremos mais talentosos da sua geração, famoso pelos dribles e golos espetaculares", enaltecendo ainda os troféus conquistados pelo português, como o Campeonato da Europa de 2016, por Portugal, a Liga dos Campeões, em 2008, ao serviço do Manchester United, e os quatro títulos da Premier League (2007-08, 2008-09, 2010-11, 20012-13), também com ao serviço dos red devils.

No final de novembro último, Nani deu conta que ia deixar os norte-americanos do Orlando City, uma vez que o clube decidiu não renovar o contrato ao fim de três temporadas, seguindo-se agora uma nova aventura em Itália, onde esteve durante a época 2017-18.

Nani, internacional português em 112 ocasiões, iniciou carreira no Real SC e transferiu-se para os escalões de formação do Sporting, clube no qual se notabilizou e que permitiu a sua saída para os ingleses do Manchester United, em 2007.

Após sete anos em Old Trafford, Nani representou Fenerbahçe e Valência, regressando ao Sporting, em 2019, antes de seguir para os Estados Unidos.