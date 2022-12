Namaso bisa em três minutos e faz do FC Porto líder do grupo A

Com dois golos em três minutos do inglês Danny Namaso, o FC Porto venceu ontem o Desp. Chaves (2-0), na segunda jornada do Grupo A e ficou mais próximo de garantir um lugar nos quartos de final da Taça da Liga de futebol.

Namaso marcou aos 56 e 59 minutos, dando o primeiro triunfo aos dragões na única prova que nunca venceram. Os portistas lideram assim o grupo A, com quatro pontos, mais dois do que Vizela e Mafra e três do que os flavienses.

Na terceira e última jornada, o marcada para dia 16 de dezembro, o FC Porto receberá o Vizela e o Chaves o Mafra, da II Liga.