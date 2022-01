Nadal e Medvedev dominadores marcam encontro na final do Open da Austrália

O tenista espanhol Rafael Nadal, campeão do Open da Austrália em 2009, vai jogar a sexta final em Melbourne Park, e terá no russo Daniil Medvedev o derradeiro desafio rumo ao 21.º título de um Grand Slam.

Naquele que foi apenas o segundo encontro entre ambos, depois da meia-final jogada no Open dos Estados Unidos em 2019, Rafael Nadal voltou a levar a melhor sobre o italiano Matteo Berrettini, 7.º classificado do ranking ATP, com os parciais de 6-3, 6-2, 3-6 e 6-3, ao cabo de duas horas e 55 minutos.

A jogar em Melbourne a sua 36.ª semifinal em majors, o tenista balear, de 35 anos, entrou decidido no encontro, quebrando o possante serviço do transalpino logo no arranque das duas primeiras partidas, antes de ceder o terceiro set com um único break no seu saque ao oitavo jogo.

A quarta partida acabou por confirmar o triunfo de Nadal, que fechou o encontro somando apenas 19 erros não forçados para 28 winners, ao passo que Berrettini, mesmo com 14 ases, não evitou um total de 39 erros não forçados, tendo perdido o seu serviço em quatro ocasiões.

"Comecei o encontro a jogar de forma incrível, com os dois primeiros sets a serem dois dos meus melhores desde há muito tempo", referiu o antigo número um mundial e atual quinto classificado, após garantir o apuramento para a sua 29.ª final de carreira em torneios do Grand Slam, tendo regressado apenas, este mês, à competição depois de uma lesão contraída no pé direito em agosto de 2021.

"Conheço bem o jogo do Matteo, é um jogador muito sólido e perigoso, e no terceiro set sabia que em algum momento ele iria procurar as suas pancadas mais fortes. Precisámos de sofrer, lutar, e lutámos outra vez, e esse é o único caminho para chegar onde estou hoje. Significa muito para mim voltar a jogar uma final aqui", confessou o esquerdino, que irá agora discutir a sua sexta final individual nos Antípodas.

Na derradeira etapa que o separa agora de um possível e inédito 21.º major, que lhe permitirá descolar do registo de 20 troféus do Grand Slam de Roger Federer e Novak Djokovic, Rafael Nadal irá reencontrar Daniil Medvedev, com quem jogou e venceu a final do Open dos Estados Unidos em 2019.

No nono encontro de carreira jogado com Stefanos Tsitsipas (4.º ATP), o moscovita, de 25 anos, voltou a revelar-se mais forte pela sétima vez diante o grego, resolvendo a segunda meia-final da Rod Laver Arena também em quatro partidas, com resultado final de 7-6 (7-5), 4-6, 6-4 e 6-1, ao fim de duas horas e 33 minutos.

O embate que reeditou a meia-final de 2021 arrancou equilibrado, com os dois primeiros sets divididos entre ambos. Apesar de abrir o terceiro parcial com uma dupla falta, e já depois de uma advertência por abuso verbal após exigir "castigo semelhante" para Tsitsipas, por este receber indicações do pai e treinador a partir da bancada, acabou por ser Medvedev a levar a melhor com um break cirúrgico no décimo e último jogo de serviço do grego.

O quarto set, acabou por registar o maior desequilíbrio do encontro, com o número dois mundial a quebrar o serviço ao opositor em duas ocasiões, perdendo apenas três pontos no seu próprio serviço, fechando a estatística do duelo com um total de 15 ases, 39 winners e 25 erros não forçados.

"Muitas vezes perco o encontro por causa de emoções negativas, mas felizmente consegui recuperar a tempo no início do terceiro set. Senti a minha energia a crescer aí e a do Stefanos a descer do outro lado da rede. E acredito que estava preparado para jogar mais se fosse preciso, mesmo depois do esforço do encontro anterior, do qual acabei por recuperar muito bem", assumiu o russo ainda na Rod Laver Arena.

Medvedev vai assim jogar a sua quarta final em torneios do Grand Slam, igualando o registo do compatriota Marat Safin, depois da estreia vitoriosa em Nova Iorque, no último Open dos Estados Unidos, onde impediu Novak Djokovic de chegar ao seu 21.º título major.