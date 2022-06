Nadal cilindra Casper Ruud e conquista o 14.º título em Roland Garros

A relação de amor entre Rafael Nadal e o torneio de Roland Garros conheceu este domingo um novo capítulo, com mais um triunfo do espanhol, o 14.º em Paris, que fez aumentar ainda mais a sua lenda. O tenista de 36 anos cilindrou na final o estreante norueguês Casper Ruud, pelos parciais 6-3, 6-3 e 6-0, em duas horas e 18 minutos, e chegou às 22 vitórias em Grand Slams, distanciando-se assim dos seus eternos rivais Novak Djokovic e Roger Federer, ambos com 20.

No jogo entre o professor e o aluno (Casper Ruud frequenta a escola de ténis de Nadal e até era habitual treinar-se com ele), o mentor levou a melhor sem grandes dificuldades, fechando com chave de ouro duas semanas que inicialmente levantaram muitas dúvidas sobre o seu estado físico e como poderia suportar as dores da arreliadora lesão crónica num pé causada pela Síndrome de Müller-Weiss, doença que causa deformação no osso escafoide e dá muitas dores.

E mais uma vez a tradição foi cumprida, ou seja, Nadal venceu todas as 14 finais em que participou em Paris. O palmarés do espanhol em Roland Garros é impressionante. Nos 115 jogos disputados na capital parisiense desde o início da carreira, perdeu apenas três: contra Robin Soderling em 2009 (6-2, 6-7, 6-4, 7-6) e duas vezes com Novak Djokovic (7-5, 6-3, 6-1, 3-6 e 6-3, 7-6, 6-2). Houve ainda uma ocasião, em 2016, que desistiu devido a problemas físicos.

Nadal, recorde-se, já tinha conquistado este ano o Open da Austrália.