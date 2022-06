Nadadora que teve de ser resgatada já tinha desmaiado antes

A nadadora artística Anita Alvarez, que na quarta-feira foi resgatada dramaticamente do fundo da piscina após desmaiar, ainda não decidiu se voltará à piscina para o seu evento final, disse a equipa esta quinta-feira.

A técnica Andrea Fuentes saltou para resgatar Alvarez, que foi ao fundo e não estava a respirar depois de desmaiar na conclusão da sua rotina durante a final livre de quarta-feira à noite.

"Anita está bem e tirou o dia para descansar. Ela foi totalmente avaliada pelo médico da nossa equipa e pela equipa médica do evento. Atualmente, ela tem um evento final para participar no Campeonato Mundial de 2022 e decidirá se se sente bem para competir amanhã se for autorizada clinicamente", disse Alyssa Jacobs, porta-voz da equipa.

Alvarez, de 25 anos, está na equipa dos EUA para a final do Team Free na sexta-feira. "Isto aconteceu com ela uma vez no ano passado no Torneio de Qualificação Olímpica quando competiu no seu dueto", disse Jacobs. "Antes disso, ela teve problemas esporádicos com desmaios, mas nunca em competição."

Na quarta-feira, Andrea Fuentes teve de mergulhar ao fundo da piscina para salvar Alvarez.

"Foi um grande susto. Eu tive que entrar porque os nadadores-salvadores não estavam a fazer isso", disse Fuentes ao jornal espanhol Marca. "Fiquei com medo porque vi que ela não estava a respirar, mas agora ela está muito bem", disse Fuentes, quatro vezes medalhista olímpica de natação artística.

Alvarez foi levado numa maca para o centro médico da piscina, com companheiros de equipa e fãs em choque à beira da piscina.

"Foi muito intenso", disse Fuentes ao jornal AS. "Acho que ela ficou pelo menos dois minutos sem respirar porque os seus pulmões estavam cheios de água. Mas conseguimos levá-la para um bom lugar, ela vomitou a água, tossiu e pronto, mas foi um grande susto."

Alvarez marcou os juízes o suficiente para terminar em sétimo na final de 12 mulheres.

Andrea Fuentes criticou a lenta reação dos nadadores salvadores no Mundial Aquático, que termina no domingo após 10 dias de competição.

"Quando a vi a afundar, olhei para os nadadores salvadores, mas vi que eles estavam atordoados. Eles não reagiram", disse Fuentes ao jornal. "Eu pensei, 'Vais entrar agora?' Os meus reflexos surgiram rapidamente, eu sou assim, não posso apenas olhar. Não pensei demais, saltei. Acho que foi o mergulho livre mais louco e rápido que já fiz na minha carreira. Apanhei-a e levantei-a, obviamente ela era pesada, não foi fácil."

A equipa artística dos EUA divulgou um comunicado de Fuentes nas redes sociais, a dizer que Alvarez havia desmaiado devido ao esforço despendido durante a coreografia. "Anita está bem - os médicos verificaram todos os sinais vitais e tudo está normal: frequência cardíaca, oxigénio, níveis de açúcar, pressão arterial", disse Fuentes no comunicado.

"Às vezes esquecemo-nos que isso acontece em outros desportos de alta resistência. Maratona, ciclismo, cross country... todos já vimos imagens em que alguns atletas não chegam à linha de chegada e outros os ajudam a chegar lá", adicionou. "O nosso desporto não é diferente dos outros, apenas numa piscina, superamos os limites e às vezes os encontramos. Anita sente-se bem agora e os médicos também dizem que ela está bem".