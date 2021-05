Nacional despromovido à II Liga ao perder em Famalicão

O Nacional ficou este domingo despromovido à II Liga portuguesa de futebol, ao perder por 3-0 no terreno do Famalicão, em jogo da 33.ª e penúltima jornada do principal escalão.

Os minhotos subiram provisoriamente ao grupo dos oitavos colocados, com 40 pontos, ao somarem a terceira vitória seguida no campeonato, com golos de Ivo Rodrigues, aos 39 minutos, do espanhol Iván Jaime, aos 77, e do argentino Fernando Valenzuela, aos 80, impondo o segundo desaire consecutivo aos madeirenses, que não vencem desde a 29.ª ronda.

Depois de ter sido promovido na temporada passada, após um ano de ausência, o Nacional regressa à II Liga, sem conseguir escapar do 18.º e último lugar, com 25 pontos, menos seis do que os 'aflitos' Farense e Rio Ave e menos oito do que o Boavista, primeira equipa acima das posições de descida e 'play-off'.

Os 'alvinegros' estrearam-se entre os grandes em 1988/89, tendo como melhores classificações, nas 20 presenças, os quartos lugares em 2003/04, sob o comando do brasileiro Casemiro Mior, e 2008/09, com Manuel Machado, que esta época regressou ao clube, para suceder a Luís Freire.