O Qatar vai entrar para a história do futebol em 2022 ao tornar-se no país mais pequeno de sempre a organizar um Campeonato do Mundo, após um processo de escolha polémico e envolto em suspeitas de corrupção, segundo as quais o governo catari teria pago uma verba a rondar os 880 milhões de euros para comprar votos a favor da sua candidatura, 21 dias antes do anúncio oficial da FIFA, realizado em novembro de 2010.

Foram muitas as críticas à escolha do Qatar, nomeadamente devido ao facto de, no verão, o calor no país ser insuportável e impróprio para que se possam realizar jogos de futebol ao mais alto nível. Por isso, a FIFA tomou a decisão inédita e histórica de mudar a data da realização do torneio. Ao contrário do que é tradição, o próximo Mundial vai realizar-se nos meses de inverno, a meio da época desportiva. Uma decisão que visa, precisamente, permitir que os jogos se realizem sob temperaturas mais amenas no Médio Oriente, que nesta altura oscilam entre os 15 e os 24 graus centígrados, contrastando com os mais de 40 graus habituais em junho ou julho.