Mundial 2026 terá 48 seleções e 104 jogos durante 39 dias

O Conselho da FIFA está reunido esta terça-feira no Ruanda e prepara-se para aprovar um novo formato para o Mundial de futebol de 2026. As medidas, de acordo com o site The Athletic, passam por um alargamento do número de seleções de 32 para 48. Ou seja, em vez de 64 jogos, a competição passará a ter 104.

Isto irá obrigar também a que o torneio se desenrole durante mais tempo - passará a durar 39 dias. Os grupos continuam a ser constituídos por quatro seleções, mas em vez de oito passarão a ser 12. E passam à fase seguinte os dois primeiros classificados.

O primeiro Mundial com este formato será realizado em 2026 nos Estados Unidos, Canadá e no México e, devido ao número de participantes na fase final, terá uma fase de 16 avos de final.

Nesta reunião será ainda definido o número de jogos que se vão jogar diariamente, sendo certo que as seleções terá um período de descanso de 72 horas entre as partidas.