Mundial 2022. Sport TV transmite 64 jogos e tem novidades na programação do campeonato

64 jogos, 23 comentadores e uma cobertura intensa do Mundial 2022. Esta é a programação da Sport TV para o Campeonato do Mundo, que começa já na próxima semana, no Qatar.

De 20 de novembro a 18 de dezembro, a Sport TV fará o acompanhamento "ao minuto" do Mundial, com foco na seleção portuguesa e nos seus adversários do Grupo H - Uruguai, Gana, e Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento. Haverá ainda destaque para outras seleções candidatas ao título, incluindo o Irão de Carlos Queiroz.

"A nossa antena vai ter um canal dedicado exclusivamente ao mundial. São 24 horas por dia, durante 29 dias, só dedicadas ao futebol", explica Nuno Ferreira, diretor de programação e informação do canal desportivo.

© Mário Vasa / Global Imagens

Os adeptos de futebol têm assim garantida a transmissão de todos os 64 jogos do Mundial 2022 pela Sport TV, sendo 28 deles exclusivos do canal.

"Vamos ter mais de 700 horas em direto e não nos vamos cingir apenas aos jogos, acompanhando também todo o processo antes e depois. Queremos proporcionar aos nossos assinantes uma envolvência com os jogadores, equipas e treinos", frisa Nuno Ferreira.

A Sport TV assegura ainda reportagens dos treinos da seleção portuguesa, transmissão das conferências de imprensa, bem como diretos do hotel onde se encontrará a equipa nacional. Além disso, contará com a "mais vasta equipa de sempre" de 23 comentadores responsáveis pela análise dos jogos.

As novidades do canal desportivo terminam ainda com o "Desafio Mundial", um programa com cinco edições diárias e produzido no Qatar, que fará o acompanhamento da competição com "o rescaldo do dia dos trabalhos de Portugal e dos adversários".

