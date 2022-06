Mundiais de natação. Portugal com representação na pura, artística e águas abertas

Portugal estará representado "na máxima força" em artística e águas abertas dos Mundiais, que começam sexta-feira em Budapeste, e por nadadores nas provas de natação pura, que procuram bons resultados e mínimos para os Europeus de agosto, em Roma.

José Machado, diretor desportivo da Federação Portuguesa de Natação (FPN), assume que os Europeus são a grande opção estratégica da época no que respeita à natação pura, enquanto nas competições de águas abertas e natação artística "haverá uma participação na máxima força".

O responsável da FPN justifica a opção com o facto de os Mundiais, que decorrem entre sexta-feira e 03 de julho, só terem sido agendados em fevereiro passado, depois de dois adiamentos da edição de 2021, prevista para Fukuoka, no Japão.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Agendada para o verão de 2021, a 19.ª edição dos Mundiais, que contempla, além das distâncias em piscina, provas em águas livres, saltos para a água, natação artística e polo aquático, foi reagendada para maio de 2022, face ao adiamento por um ano dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

No entanto, em fevereiro passado, a FINA voltou a adiar a competição, para julho de 2023, invocando novas vagas de casos de covid-19, o que obrigou a "empurrar" para janeiro de 2024 os Mundiais previstos para 2023 em Doha, o que, a acontecer, colocará pela primeira vez a competição em ano olímpico.

Sem Mundiais desde 2019, ano em que competição se disputou em Gwangju, na Coreia do Sul, a FINA surpreendeu ao anunciar em fevereiro passado, uma edição dos Mundiais para julho deste ano em Budapeste, mantendo a prevista para 2023, em Fukuoka, na ilha de Kyushu, ao sul do Japão.

"Sabemos que precisamos de ser criativos na nossa abordagem à atual crise de saúde para nossos atletas. O acordo de hoje é um testemunho desse trabalho. A FINA também reconhece que a pandemia está a evoluir de maneira diferente de acordo com o tempo e o lugar", disse, na ocasião do anúncio, o presidente da FINA, Husain Al-Musallam.

O líder da natação mundial deixou um agradecimento a Budapeste, palco da competição em 2017 e dos últimos europeus, disputados em 2021: "Somos extremamente afortunados por ter anfitriões de eventos que compartilham nossa paixão pelos desportos aquáticos e têm disposição, capacidade e flexibilidade para organizar o evento mais prestigiado da FINA. Estamos profundamente gratos a todos os nossos anfitriões e sabemos que os atletas aquáticos sentem o mesmo".

A edição "especial" dos Mundiais ocorrerá menos de dois meses antes dos Europeus, que decorrerão em Roma, entre 11 e 21 de agosto, e dos Jogos da Commonwealth, nos quais participarão países como o Reino Unido e a Austrália, previstos para Birmingham, entre 28 de julho e 07 de agosto.

Em Budapeste, as competições de natação pura, nas quais Portugal estará representado por dois nadadores, decorrerão entre 18 e 25 de junho, na Duna Arena, enquanto as provas de águas abertas, que contarão com quatro representantes lusos, serão realizadas no Lago Lupa, entre 26 e 30 de junho.

As competições da natação artística, que contarão com a presença de 10 portuguesas, nas provas de dueto livre e equipa técnica, serão realizadas entre 17 e 25 de junho, na piscina da Szechy, uma instalação ao ar livre.

As competições de saltos para a água vão disputar-se no Duna Arena, que também será palco das finais dos torneios de polo aquático, que decorrerão em vários espaços.