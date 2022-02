Muito do título passa pelo Dragão, com ou sem "canções de embalar"

É ou não o clássico desta noite entre o FC Porto e o Sporting (20.15, SportTV1) decisivo para o título, porque em caso de vitória os dragões aumentam a vantagem para nove pontos? Sérgio Conceição diz que não, mas Rúben Amorim deu a entender que sim num dia em que trocaram elogios com alguma ironia. "Se queremos lutar pelo campeonato temos de vencer", disse o técnico leonino, confirmando que além de Pedro Porro (castigado), também não poderá contar com Pedro Gonçalves, devido a lesão. Já o guarda-redes portista Diogo Costa deve ser opção.

"Quando se ganha frente a uma equipa que está próxima a nível de pontos, são três que se ganha e três que não deixamos o rival ganhar, mas não é mais do que isso. É um jogo importante, mas não decisivo. Vamos defrontar o Sporting mais forte desde que estou no FC Porto e que em janeiro reforçou-se com qualidade, por isso é ainda mais forte do que aquele que ganhou o campeonato na época passada", disse ontem o técnico portista.

Já Amorim foi mais direto na questão. "Para nós é obrigatório vencer, perder são nove pontos, empatar são seis, mas não nos podemos esquecer que temos um rival atrás, temos de ganhar, não podemos diminuir a vantagem para o Benfica e se queremos lutar pelo campeonato. Não fica nada definido, mas também já estive do outro lado e sei que depois fica muito difícil. Não é preciso dar muita volta à cabeça e temos de encarar como uma final", considerou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Canções de embalar e elogios

E sobre os elogios de Conceição à equipa do Sporting, fez uma leitura: "O que o Sérgio fez foi não deixar a equipa adormecer, eu faria igual. Todos os treinadores gostam de elogios. Todos conseguem fazer uma avaliação certa da equipa, tirando os elogios, sabemos o momento dos clubes, o FC Porto está bem com os pontos que está. O Sporting também cresceu muito. Encaro da mesma forma que o Sérgio Conceição. É um elogio que vale pouco para os treinadores."

Por falar em elogios, Conceição foi ontem questionado sobre o termo "canção de embalar" que utilizou para definir uns elogios recentes do técnico leonino. E deu a sua explicação: "Exatamente isso. Nós vamos defrontar o campeão nacional e eu justifiquei o porquê de dizer que este é o Sporting mais forte desde que estou aqui. O Rúben poderá justificar nós estarmos em primeiro lugar, não sei, isso tem de perguntar a ele. Soa-me a canção de embalar, foi o que eu disse. Até disse que eu ainda cantava para o meu filho mais novo. Para cantar não tenho grande jeito, mas histórias ainda lhe conto", atirou.

Conceição desvalorizou depois as duas ausências de peso nos leões - Pedro Porro e Pedro Gonçalves -, dando mesmo o exemplo do FC Porto. "Nós tivemos algumas ausências durante praticamente dois meses e continuámos o nosso trajeto a ganhar porque o grupo nos dá essas garantias. Um treinador gosta de contar com todos e eu também, mas não podemos ir por aí pois faz parte do futebol", atirou, confiante que poderá contar com o guarda-redes Diogo Costa, que se lesionou na jornada anterior: "Hoje [ontem] apresentou melhorias e vamos ver a evolução até à hora do jogo, mas estou confiante que possa recuperar".

Voltando aos elogios ao Sporting, disse que "é fácil perceber como se comporta com e sem bola". "Mas se não formos inteligentes e competentes a anulá-los, sem nunca abdicar dos nossos princípios, podemos ter dificuldades", referiu, considerando os leões "uma equipa muito sólida defensivamente", mas lembrou que o FC Porto "é forte a nível ofensivo" e "marca muitos golos". "Não podemos nem devemos abdicar dos nossos princípios e da nossa forma de jogar, mas depois é claro que há a estratégia para o jogo. Estes jogos são jogos competitivos entre grandes equipas", acrescentou.

Se em relação ao substituto de Pedro Porro é fácil entender que será Ricardo Esgaio, já em relação a Porro ficam algumas dúvidas. Poderão os reforços Edwards ou Slimani serem titulares? "De acordo com as características do Edwards, é dos melhores da Liga. Slimani ainda tem de se ambientar, tem passado contra o FC Porto e pode mudar o jogo. Mas aqui somos todos titulares", referiu Amorim, prometendo um Sporting "agressivo" porque "tem a obrigação de vencer".

O técnico leonino confirmou ainda que não vai fazer gestão do plantel a pensar no jogo de terça-feira com o Manchester City, da Champions. "Seria pouco coerente fazer gestão para o City quando não fiz contra o Famalicão. Vão todos e a melhor equipa que acho que pode vencer será a apresentada. Neste momento já temos uma taça, estamos na meias da Taça de Portugal e oitavos da Champions mas preferia a pressão benéfica de ter de ser campeão mas tendo 6 pontos de avanço."

nuno.fernandes@dn.pt