Mourinho diz que tem sido difícil gerir a equipa após duelo com o Real Madrid

O treinador do Benfica, José Mourinho, assumiu esta sexta-feira, 20 de fevereiro, que tem sido difícil gerir a equipa após a derrota com o Real Madrid (1-0) para a Liga dos Campeões, num encontro marcado por um alegado insulto racista do futebolista Prestianni.“Não posso deixar de reconhecer que a partir daquele minuto 50 até agora que não tem sido fácil gerir emocionalmente tudo o que aconteceu e continua a acontecer. Mas, há jogo amanhã (sábado), um jogo importante para as nossas ambições e é fundamental ganhar”, afirmou à BTV José Mourinho.Na terça-feira, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions, o avançado brasileiro Vinicius Júnior, após ter marcado o único golo do jogo, terá sido alegadamente vítima de insultos racistas por parte do argentino Gianluca Prestianni, extremo do Benfica..Denúncia de racismo de Vini Jr. contra jogador do Benfica abre investigações em Portugal. Em declarações exclusivas à televisão dos encarnados, já que não se realizou conferência de imprensa, Mourinho acabou por nunca abordar diretamente o caso, numa altura em que chovem várias criticas pelo mundo fora a condenar a atitude do treinador português e do próprio Benfica, e apontou todas as atenções para o duelo de sábado com o AVS, da 23.ª jornada da I Liga.“O AVS agora joga melhor. A equipa está melhor organizada defensivamente. Mas, se queremos continuar a olhar para cima e não para baixo, se queremos continuar a olhar para o FC Porto e Sporting e não para o Gil Vicente ou Sporting de Braga, temos de ganhar este jogo”, disse o técnico de 63 anos.Além de Prestianni, castigado, Mourinho avançou que o norueguês Aursnes também vai falhar a partida frente ao lanterna-vermelha do campeonato, mas por questões físicas.“Ele vai ter de parar para podermos ter alguma esperança que possa jogar em Madrid. Não está em mínimas condições para ir a jogo”, explicou.O encontro entre o Benfica e o AVS, da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, está agendado para as 18:00 de sábado, no Estádio da Luz, em Lisboa, com arbitragem de Miguel Fonseca (AF Porto).O Benfica segue no terceiro posto, com 52 pontos, enquanto o AVS, que vem da sua primeira vitória na I Liga (3-0 ao Estoril Praia), é último, com oito..Benfica abre inquérito contra adeptos que imitaram macacos no jogo com o Real Madrid."Além de preto é burro". Brasileiro registra insultos racistas que ouviu da torcida do Benfica contra Vini Jr