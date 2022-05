Mourinho de volta às finais europeias após vitória da Roma sobre o Leicester

Cinco anos depois, José Mourinho está de regresso às finais europeias, desta feita à da recém-criada Liga Conferência Europa.

Os italianos da Roma, orientados pelo treinador português e com os portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira em campo durante os 90 minutos, bateram os ingleses do Leicester (com Ricardo Pereira no onze) por 1-0 no Estádio Olímpico.

Abraham foi o autor do único golo do encontro, aos 11 minutos.

Na primeira mão, em Inglaterra, as duas equipas tinham empatado a um golo.

Na outra meia-final, o Feyenoord superiorizou-se ao Marselha, tendo empatado a zero no sul de França após triunfar em Roterdão por 3-2.

A final está agendada para 25 de maio (20.00 de Lisboa), no Estádio Air Albania, em Tirana, na Albânia.

Mourinho persegue o seu quinto título europeu, depois de duas Liga dos Campeões (FC Porto e Inter Milão) e duas Taça UEFA/Liga Europa (FC Porto e Manchester United), e pode fazer história caso conquiste o primeiro troféu europeu da Roma, que já esteve em duas finais (Taça dos Campeões Europeus em 1983-84 e Taça UEFA em 1990-91).

O Feyenoord, 15 vezes campeão holandês (a última vez em 2016/17), também se pode gabar de ter uma Taça dos Campeões Europeus no seu currículo, alcançada em 1969/70, mas, depois disso, ainda conquistou duas Taças UEFA, em 1973-74 e 2001-02.