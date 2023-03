MotoGP. Espargaró levado para o hospital com traumatismos no peito e costas

Uma queda de Pol Espargaró (GasGas) motivou esta sexta-feira uma segunda bandeira vermelha no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal, prova inaugural do Mundial de MotoGP. O piloto espanhol deixou a pista de ambulância tendo sido depois encaminhado para o hospital de helicóptero.

Segundo informou o MotoGP, Espargó sofreu traumatismos no peito e nas costas. Neste momento o estado do piloto gera preocupação. "O piloto de MotoGP Pol Espargaró sofreu traumatismos nas costas e no peito. O piloto está consciente e vai ser transportado para o hospital em Faro para mais exames", lê-se numa mensagem no Twitter.

Após uma primeira paragem de cerca de 30 minutos, devido a problemas técnicos na torre de controlo de corrida, uma violenta queda do espanhol obrigou a nova bandeira vermelha quando faltavam cerca de 14 minutos de sessão.

O piloto da GasGas foi assistido prontamente pelas equipas de socorro, com o MotoGP a confirmar, através da sua conta no Twitter, que o piloto estava consciente, apesar de ter sido retirado do local de ambulância e levado para o hospital.

Também o português Miguel Oliveira, da RNF, equipa satélite da Aprilia, sofreu, quase na mesma altura, um acidente, mas aparentemente sem consequências. O primeiro dia de testes não correu nada bem ao português. Miguel Oliveira (Aprilia) falhouo acesso direto à segunda fase de qualificação (Q2) ao ser 19.º no conjunto dos dois primeiros treinos livres.

O australiano Jack Miller estreou-se na equipa de fábrica da KTM e logo com um novo recorde do circuito, com 1.37,709 - o anterior pertencia ao italiano Pecco Bagnaia (1.38,725), desde 2021. O piloto da Ducati e atual campeão do mundo foi terceiro, atrás do espanhol Maverick Viñales (Aprilia).

O seis vezes campeão mundial Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão mundial, caiu nos minutos finais da segunda sessão, terminando em 14.º. A segunda sessão foi duas vezes interrompida, a primeira por motivos técnicos e a segunda devido a um violento acidente do espanhol Pol Espargaró.

A primeira sessão de qualificação de MotoGP está marcada para as 10.50 de sábado, com os dois primeiros a juntarem-se aos 10 que hoje já asseguraram a presença na Q2, com a grelha de partida a servir para a corrida de sprint, igualmente no sábado, às 15.00, e para a corrida principal no domingo, às 14:00.

(em atualização)