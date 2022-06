MotoGP. Miguel Oliveira fica em nono lugar nono no GP de Assen

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na nona posição o Grande Prémio de Assen, nos Países Baixos, a 11.ª prova do Campeonato do Mundo de MotoGP.

O piloto natural de Almada concluiu as 24 voltas ao traçado neerlandês a 8,325 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que deixou o italiano Marco Bezzecchi (Ducati) em segundo, a 0,444 segundos, e o espanhol Maverick Viñales (Aprilia) em terceiro, a 1,209.

Mas o grande destaque da corrida de hoje foi a recuperação do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), que terminou na quarta posição, depois de ter estado em 15.º após um incidente com o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Corria-se a quinta volta quando Quartararo, campeão em título e líder do Mundial, tentou ultrapassar Espargaró para o segundo lugar, na curva cinco. Mas perdeu a frente da sua Yamaha e arrastou o piloto espanhol para a gravilha.

Espargaró regressou na 15.ª posição, enquanto Quartararo era último quando retomou a corrida.

O espanhol encetou uma recuperação espantosa, que culminou com uma dupla ultrapassagem ao sul-africano Brad Binder (KTM) e ao australiano Jack Miller (Ducati) na última curva, que lhe permitiu cortar a meta no quarto lugar e aproximar-se de Quartararo no campeonato.

Já Miguel Oliveira, que largou da oitava posição, teve um incidente com o espanhol Joan Mir (Suzuki) na formação da grelha, que prejudicou a corrida do português: Mir parou de repente, quando colocava a mota no seu lugar na reta da meta, e Oliveira não evitou um pequeno toque na Suzuki, que partiu uma das asas laterais da KTM do português.

Oliveira até arrancou bem, chegou ao sétimo lugar, mas viria a descer para 10.º ainda na primeira volta.

Foi ganhando posições com a queda de Quartararo e uma penalização do japonês Takahaki Nakagami (Honda), acabando ultrapassado por Espargaró e Mir.

Quartararo acabou por cair novamente, outra vez na curva cinco, abandonando definitivamente.

Com estes resultados, o piloto francês mantém o comando do campeonato, com 172 pontos, mas Aleix Espargaró está, agora, a apenas 21.

Por seu lado, Miguel Oliveira soma 71 pontos e segue na 10.ª posição.

O campeonato regressa apenas em 07 de agosto, com o GP da Grã-Bretanha, em Silverstone.