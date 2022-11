Morte de Fernando Gomes. Santos Silva diz que "todos ficam mais pobres"

O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, considerou este sábado que "todos ficam mais pobres" com a morte do antigo jogador Fernando Gomes, aos 66 anos, vítima de doença prolongada.

"Deixou-nos Fernando Gomes, um grande jogador e capitão. Portistas, portuenses e portugueses, todos ficam mais pobres com a sua morte", referiu, numa mensagem divulgada nas redes sociais.

O treinador André Villas-Boas manifestou a sua "Profunda tristeza, que descanses em paz querido Fernando, os meus mais sinceros sentimentos aos seus familiares e a todos os portistas".

O Sporting de Braga deixou uma nota de pesar no seu site: "O SC Braga manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Fernando Gomes e endereça à família, aos amigos e ao FC Porto sentidas condolências."

Figura ímpar do panorama desportivo português, Fernando Gomes deixa uma profunda marca na história do futebol mundial, tendo sido distinguido com duas Botas de Ouro (em 1983 e 1985). Para a história ficam 420 golos apontados em 611 jogos e a conquista de cinco campeonatos, três Taças de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira, uma Liga dos Campeões, uma Taça Intercontinental e uma Supertaça Europeia".

O Desportivo de Chaves expressou a sua solidariedade com a família, o FC Porto e os seus amigos: "O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD manifestam o seu mais profundo pesar pela morte de Fernando Gomes, figura incontornável do desporto português, falecido hoje, aos 66 anos. À família, ao FC Porto e aos seus amigos expressamos a nossa solidariedade".

Marítimo: "Obrigado por tudo, 'bibota'. Até sempre, padrinho de centenários, de milénios e da eternidade".

Farense: "A Direção do Sporting Clube Farense endereça os mais sentidos pêsames à família a e amigos de Fernando Gomes, o eterno 'bibota' de ouro, assim como a toda a estrutura FC Porto. Nesta hora naturalmente difi´cil, deixamos aos familiares e amigos os nossos sentimentos de conforto".

Leixões: "A Leixões SC - Futebol, SAD vem, por este meio, manifestar o enorme pesar pelo falecimento de Fernando Gomes, internacional e lenda do futebol português que faleceu hoje. À familia e amigos de Fernando Gomes, a Leixões SC - Futebol, SAD endereça as mais sentidas condolências".

Mafra: "A família do futebol está de luto. É com profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento de Fernando Gomes. À família e amigos, o Clube Desportivo de Mafra, na pessoa do seu presidente José Cristo, endereça as mais sentidas condolências. Que descanse em paz".

Sporting da Covilhã: "O Sporting Clube da Covilhã manifesta o seu pesar pelo falecimento de Fernando Gomes, internacional e lenda do futebol português que faleceu hoje. À família, amigos de Fernando Gomes e ao FC Porto, endereçamos as mais sentidas condolências".

Belenenses: "Até sempre, Fernando Gomes - nome maior do futebol português! Ao FC Porto, aos seus adeptos e a toda a família e amigos do 'bibota', o Belenenses apresenta as mais sentidas condolências".

O presidente do Chega, André Ventura, também deixou uma mensagem de homenagem nas suas redes sociais "Uma grande e sentida homenagem ao Fernando Gomes, à sua família e a todo o universo portista. Enorme exemplo de paixão e dedicação! O mundo do futebol ficou mais pobre!"