Morreu treinador português que estava na Nigéria

Morreu esta terça-feira o treinador português José Alexandre Bruno, que se encontrava a trabalhar na Nigéria.

Ao que o DN apurou, o técnico luso de 48 anos foi vítima de morte súbita.

José Bruno trabalhou no Benfica entre 2005 e 2018 no exercício das funções de adjunto de Bruno Lage e de António Bastos Lopes nos iniciados e nos juvenis.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Posteriormente, entre 2019 e 2021 foi coordenador da Benfica Escola de Futebol em Kharkiv, na Ucrânia, tendo ainda estado envolvido em projetos internacionais das águias desenvolvido em países como Escócia, República da Irlanda e Suíça.

O Benfica publicou uma nota no seu site oficial a endereçar "as mais sentidas condolências" à família e amigos.

Além da passagem pela formação do Benfica, o treinador trabalhou na Academia Sporting da Moita, no Estoril Praia, no Moitense e na União de Santiago do Cacém.