Morreu "repentinamente", aos 16 anos, a campeã alemã de ginástica júnior

"A jovem ginasta da seleção nacional morreu inesperadamente na última quinta-feira [16 de novembro de 2023], em Fellbach-Schmiden, com apenas 16 anos. As nossas profundas condolências vão para a família da Mia neste momento difícil e desejamos toda a força do mundo para poderem lidar com este triste acontecimento", escreveu a Federação Alemã de Ginástica em comunicada.