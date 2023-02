Morreu o treinador que levou a Croácia ao 3.º lugar no Mundial 1998

Morreu esta quarta-feira Miroslav Blazevic, treinador que levou a Croácia ao terceiro lugar no Mundial 1998, informou a Federação Croata.

Blazevic tinha 87 anos.

"Toda a família do futebol perdeu o treinador de todos os treinadores hoje", escreveu a federação nas redes sociais.

Blazevic morreu na capital Zagreb após uma longa luta contra um cancro.

Nascido a 10 de fevereiro de 1935 em Travnik, que atualmente faz parte da Bósnia, teve uma carreira discreta enquanto futebolista, tendo começado o percurso como treinador na Suíça, onde acabou o trajeto enquanto jogador.

Em 1979 mudou-se para a Croácia, que fazia parte da ex-Jugoslávia, tendo orientado clubes como Rijeka e Dìnamo Zagreb, tendo guiado a equipa da capital croata ao seu primeiro campeonato jugoslavo em 24 anos em 1981-82.

"A vitória do Dínamo em 1982 foi a coroa da minha carreira de treinador", disse Blazevic à imprensa local em 2021.

De 1994 a 2000, Blazevic orientou a seleção nacional da Croácia e acumulou uma série de vitórias impressionantes, incluindo o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1998, em França.

Eloquente e carismático, Blazevic permaneceu popular em toda a ex-Jugoslávia muito depois de se retirar em 2015.

Enquanto lutava contra um cancro em Zagreb, Blazevic viu ser-lhe dedicado pelo atual selecionador da Croácia, Zlatko Dalic, o terceiro lugar no Mundial do Qatar, em dezembro do ano passado. "Isto é para você, chefe. Posso ganhar cinco medalhas, mas você sempre será o treinador de todos os treinadores", disse Dalic após a Croácia vencer Marrocos.