Morreu o sócio número 1 do Sporting

Eduardo Hilário (ao meio) com o jogador Luís Neto e a vice-presidente do Sporting Maria Serrano.

O reencontro de Slimani com Paulinho (com vídeo)

Morreu Eduardo Hilário, o sócio número 1 do Sporting. Tinha 97 anos. Nascido a 27 de março de 1924, tornou-se associado do clube a 9 de março de 1926.

Jogou voleibol de leão ao peito e era figura ativa no clube. Fez parte do grupo Os Cinquentenários, que junta sócios leoninos com mais de 50 anos de ligação ao clube. Em abril de 2020 foi homenageado pela filiação, tendo recebido em casa a visita de Luís Neto e da vice-presidente Maria Serrano.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Foi ainda foi protagonista de um filme publicitário do Sporting ao lado de Sebastián Coates, Patrícia Mamona ou Nuno Dias. "Eu não sou o sócio número 1. Eu Sou Sporting e mais nada" é a frase de Eduardo Hilário que encerra o filme, onde se sublinha que "o mais importante é sempre colocar o Sporting acima de tudo e todos".