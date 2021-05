Morreu o piloto de Moto 3 que sofreu acidente na qualificação

O piloto suíço de Moto3, Jason Dupasquier, morreu aos 19 anos devido a lesões sofridas numa queda na qualificação do Grande Prémio de Itália, anunciaram os organizadores do MotoGP no domingo.

"Estamos profundamente tristes por relatar a perda de Jason Dupasquier", comunicou uma publicação do MotoGP no Twitter.

We"re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi - MotoGP™ (@MotoGP) May 30, 2021

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O piloto suíço, de ascendência portuguesa, tinha sido operado após o acidente sofrido no sábado, mas seguia em estado "muito grave".

Segundo a informação divulgada pelo hospital Carregi, em Florença, o piloto, que foi atingido por uma das motas após queda, foi submetido a uma cirurgia torácica durante a noite devido a uma lesão vascular.

"As graves lesões cerebrais persistem. Ele continua nos cuidados intensivos em estado muito grave", afirmava um porta-voz do hospital.

Jason Dupasquier, de 19 anos, sofreu um acidente na qualificação, que envolveu também o japonês Ayumu Sasaki e o espanhol Jeremy Alcoba, tendo sido assistido durante mais de 30 minutos na pista do circuito de Mugello, antes de ser transportado de helicóptero para o hospital.

Dupasquier participava pelo segundo ano no Mundial de Moto3 do campeonato de motociclismo de velocidade. Atualmente era 10.º classificado, com 27 pontos, após cinco corridas disputadas.