Morreu o ex-jogador Tengarrinha. Tinha 32 anos

O antigo jogador Bernardo Tengarrinha morreu este sábado aos 32 anos vítima de um linfoma de Hodgkin, informou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

O antigo médio e defesa tinha interrompido a carreira em 2017, aos 28 anos, após lhe ter sido diagnosticado o problema oncológico, uma doença que tem sintomas parecidos aos da leucemia.

Desde então tinha-se tornado embaixador do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) para a saúde mental.

Natural de Sátão, no distrito e Viseu, Tengarrinha fez formação no Odivelas, Benfica e FC Porto, clube pelo qual somou duas partidas na equipa principal na temporada 2008/09, na qual os 'dragões' conquistaram a Taça de Portugal.

Tengarrinha representou também enquanto sénior o Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, Freamunde, Desportivo de Chaves e Boavista, onde terminou a carreira.

O jogador alinhou ainda nos búlgaros do CSKA Sofia, em 2012/13, na única experiência no estrangeiro.

O último encontro enquanto profissional foi em 18 de dezembro de 2016, no empate do Boavista frente ao Tondela para o principal escalão do futebol português.

Nas temporadas 2018/19 e 2019/20, foi treinador adjunto na equipa sub-23 do Vitória de Setúbal.

O ex-jogador será homenageado antes do dérbi de hoje, entre FC Porto e Boavista, agendado para as 17.00 no Dragão, com um minuto de silêncio.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, lamentou a morte do antigo futebolista. "À família, amigos, a Liga Portugal endereça as mais sentidas condolências", pode ler-se na nota publicada no sítio oficial na Internet da LPFP.

A Liga recordou ainda a carreira do defesa e médio português como a passagem pela formação do Benfica e FC Porto, clube onde passou a jogador profissional.

"Ao longo da sua carreira, jogou ainda no Estrela da Amadora, Olhanense, Santa Clara, Vitória de Setúbal, CSKA Sofia (Bulgária), Chaves e Boavista, onde terminou a carreira em 2016-17, devido ao seu problema de saúde", pode ler-se.

Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) enalteceu o "exemplo de coragem, tenacidade e determinação" dado pelo antigo futebolista Bernardo Tengarrinha.

"Foi com profunda tristeza e consternação que tomei conhecimento da morte de Bernardo Tengarrinha, que durante longos meses travou uma luta corajosa contra a cruel doença que o vitimou. Aos 28 anos, teve de abdicar de fazer aquilo que era a sua paixão quando, então, representava o Boavista. Parte, agora, demasiado cedo, deixando-nos um exemplo de coragem, tenacidade e determinação", evidenciou Fernando Gomes.

O presidente da FPF, citado em comunicado do organismo, endereçou "uma palavra de conforto possível e toda a solidariedade à família do Bernardo Tengarrinha".

"Aos amigos e aos clubes que representou, fica sentida nota de pesar e de consolo", concluiu.