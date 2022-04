Morreu o antigo futebolista colombiano Freddy Rincón. Tinha 55 anos

O antigo futebolista colombiano Freddy Rincón morreu na quarta-feira, depois de ter sofrido um grave acidente de viação em Cali, anunciou a unidade hospitalar onde estava internado.

"Apesar de todos os esforços da nossa equipa de trabalho, Freddy Eusebio Rincón Valencia faleceu", disse, numa declaração à imprensa com conjunto com os filhos de Rincón, o chefe médico da Clínica Imbanaco, Laureano Quintero.

A FIFA lamentou a morte de Rincón. "As nossas mais profundas condolências vão para os seus entes queridos, ex-companheiros de equipa e fãs dos clubes em que jogou e da seleção nacional, que representou em três Campeonatos do Mundo", escreveu a federação na rede social Twitter.

Rincón viajava num automóvel, com mais três pessoas, que colidiu com um autocarro público em Cali, na segunda-feira. O antigo futebolista sofreu uma grave lesão na cabeça e foi operado durante duas horas e 45 minutos.

Depois de fazer a formação no Santa Fé e jogar pelo América Cali, Rincón deu o salto para o futebol europeu, tendo representado o Nápoles, de Itália, e o Real Madrid, de Espanha.

Rincón continuou a carreira no Brasil, no Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro, antes de 'pendurar as botas' em 2004.

Pela Colômbia, o médio somou 84 jogos e 17 golos, tendo disputado as fases finais dos Mundiais de 1990, -- no qual marcou um golo à República Federal da Alemanha, na fase de grupos --, 1994 e 1998.