Morreu Marcos Alonso, antigo companheiro de Futre no Atlético

O antigo futebolista espanhol Marcos Alonso, de 63 anos, morreu esta quinta-feira vítima de um cancro, contra o qual lutava há alguns meses.

Marcos Alonso é pai do atual defesa do Barcelona, com o mesmo nome.

Foi internacional espanhol em 22 ocasiões e destacou-se como um extremo veloz no Barcelona, entre 1982 e 1987, e no Atlético de Madrid, clube que representou em duas fases da carreira (de 1980 a 1982 e ainda entre 1987 e 1989).

Nos colchoneros, jogou ao lado de Paulo Futre que, nas redes sociais, fez questão de se despedir do amigo.

Día triste. Mi más sentido pésame para la familia de mi querido amigo Marcos Alonso. Descansa en paz, Pichón. pic.twitter.com/X34d7CNlS0 - Paulo Futre (@PauloFutre) February 9, 2023

Na sua carreira de futebolista, Marcos Alonso conquistou uma liga espanhola, um Taça do Rei e uma Supeetaça de Espanha, tendo ainda representado ainda o Racing Santander e o Logroñés.

Enquanto treinador orientou Rayo Vallecano, Racing Santander, Sevilha, Atlético de Madrid, Zaragoza, Real Valladolid, Málaga e Granada 74.