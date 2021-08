Morreu Gerd Müller, melhor marcador de sempre do campeonato alemão

O antigo futebolista alemão Gerd Müller, campeão da Europa e do mundo pela Alemanha, morreu este domingo, aos 75 anos, anunciou o Bayern Munique, seu único clube no primeiro escalão germânico.

O bombardeiro, como era conhecido, é ainda o melhor marcador da história do campeonato alemão, com 365 golos ao serviço dos bávaros, nos quais marcou 566 em 607 jogos oficiais.

Müller, que chegou ao Bayern em 1964, ganhou três Taças dos Campeões Europeus, uma Taça das Taças, uma Taça Intercontinental, quatro campeonatos e quatro Taças da Alemanha, tendo conquistado o Europeu de 1972 e o Mundial de 1974, no qual marcou o golo decisivo na final frente aos Países Baixos. Ao serviço da seleção alemã, Müller marcou 68 golos em 62 jogos.

Depois de ter começado a carreira no TSV 1861 Nördlingen, Gerd Müller passou 14 temporadas e meia no Bayern, terminando a carreira nos Estados Unidos, nos Fort Lauderdale Strikers.

© AFP

O presidente do Bayern Munique, Herbert Hainer, classificou o dia hoje como "triste e sombrio para o clube e para todos os adeptos", lembrando que Gerd Müller, vencedor da Bola de Ouro em 1970, foi o melhor marcador de sempre da liga alemã.

"Gerd Müller foi o melhor marcador de sempre, uma pessoa fantástica e uma figura ímpar do mundo do futebol. Hoje, estamos unidos à dor da sua mulher, Uschi, e de toda a família. O Bayern não seria o clube que hoje todos amamos sem o Gerd Müller", disse Hainer, em declarações ao site do clube bávaro.

Oliver Kahn, antigo guarda-redes e atual diretor-executivo do Bayern, classificou o avançado como "uma das lendas da história do clube".

"As suas conquistas são incomparáveis até hoje e farão para sempre parte da grande história do Bayern e do futebol alemão. Como jogador e como pessoa, ele representa, como nenhum outro, o Bayern e o seu desenvolvimento como um dos maiores clubes clubes do mundo."

FIFA e UEFA lamentam a morte de Gerd Müller

A FIFA e a UEFA já lamentaram a morte do antigo futebolista Gerd Müller. Em comunicado, o organismo máximo do futebol mundial lembra que Müller foi "o melhor marcador do Mundial de 1970" e "marcou o golo que em 1974 deu o título à República Federal da Alemanha" e endereça "os mais sentidos pêsames à família, amigos e adeptos alemães".

A UEFA também lamenta a morte de Müller, que tinha 75 anos, e garante que o antigo futebolista, que sempre representou o Bayern de Munique "será sempre recordado como um dos melhores futebolistas de todos os tempos".