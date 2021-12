Morreu Francisco Valada, vencedor da Volta a Portugal em bicicleta em 1966

O antigo ciclista Francisco Valada, vencedor da edição de 1966 da Volta a Portugal, morreu hoje, aos 80 anos, informou a Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

Natural do Cartaxo, Francisco Valada envergou as camisolas de Águias de Alpiarça, Âmbar e Benfica, ao serviço do qual conquistou a Volta a Portugal em 1966 e disputou três edições da Volta a Espanha, tendo como melhor resultado o 23.º lugar em 1964.

Aos 19 anos, esteve na estreia portuguesa nas competições de ciclismo em Jogos Olímpicos, em Roma1960.