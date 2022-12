Morreu Fábio Garrido, ex-jogador do Belenenses e Barreirense

Fábio Garrido, jogador de futebol de 21 anos, morreu neste sábado aos 21 anos.

O extremo que passou pela formação do Sporting, Beira-Mar Almada, Nacional e Tondela, tinha-se estreado na equipa principal do Belenenses em 2020/21 (participou em quatro jogos) e transferiu-se na época passada para o Barreirense. Esta época, o jogador não estava a competir. A causa da morte não foi revelada.

"É com enorme pesar que informamos que o nosso atleta Fábio Garrido faleceu. O Fábio foi um exemplo para todos nós, a sua alegria era contagiante, dono de um talento que aliado ao trabalho eram as ferramentas perfeitas, a forma como era acarinhado por todos no balneário revela que hoje o céu ganhou uma grande estrela e nós perdemos um grande homem e atleta. À família do Fábio desejamos muita força nesta hora e dizer-vos que estamos disponíveis para tudo o que precisarem. A ti querido Fábio um muito obrigado por tudo aquilo que nos deixaste!", anunciou o Barreirense em comunicado.

View this post on Instagram A post shared by Futebol Clube Barreirense (@fcbarreirense)

O Belenenses também já reagiu à morte do jogador. "Os Órgãos Sociais do Clube de Futebol 'Os Belenenses' tomaram conhecimento do falecimento de Fábio Garrido, aos 21 anos, sócio nº 3429 do CFB, jovem futebolista do clube por várias épocas desde 2013, avançado da equipa sénior que em 2020/21 garantiu o regresso do Belenenses às competições nacionais. Neste momento difícil e em nome de toda a Família Belenense, os Órgãos Sociais do Belenenses endereçam a todos os seus familiares e amigos, muito em especial aos seus pais, as mais sentidas condolências deixando-lhes um forte abraço de muito carinho e amizade. Até sempre, Campeão!", escreveu o clube.