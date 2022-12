Morreu Fabián O'Neill, ex-jogador da seleção uruguaia e da Juventus

O ex-jogador Fabián O'Neill, que integrou a seleção uruguaia que disputou o Mundial2002 e também jogou pela Juventus, morreu neste domingo aos 49 anos de cirrose crónica.

"Adeus Mago!", tweetou o Nacional de Montevidéu, onde O'Neill fez sua estreia na primeira divisão, ao noticiar sua morte.

O'Neill, que deixou o futebol em 2003 aos 30 anos e teve problemas de alcoolismo durante sua carreira profissional e também posteriormente, estava internado desde sábado num hospital de Montevidéu devido a uma hemorragia, acabando por morrer este domingo.

Hoy llora la camiseta 10.

Hoy se detiene la magia para recordar a Fabian O"Neill, uno de los jugadores que despertó más admiración con la camiseta de Nacional.



Se fue uno de los nuestros. Hasta siempre Mago.



"O jogador mais talentoso que já vi, O'Neill", disse há muitos anos o francês Zinedine Zidane, que jogou com El Mago na Juventus na temporada 2000-2001.

O'Neill estreou-se na I Divisão pelo Nacional aos 18 anos, em 1992, ano em que se sagrou campeão da Liga uruguaia.

No final de 1995 foi transferido para o Cagliari, onde jogou até 2000 com sucesso singular. Tanto que a Juventus o adquiriu, mas depois de jogar uma temporada, 2000-2001, foi emprestado ao Perugia em 2002 e no ano seguinte voltou ao Nacional onde se aposentou do futebol em 2003.

Vestiu a camisa da Celeste 19 vezes, nas quais marcou dois golos, e fez parte da seleção que foi eliminada na primeira fase do Mundial da Coreia do Sul e do Japão2002, onde não disputou nenhuma partida por estar lesionado.

"O futebol uruguaio está de luto. Perdemos um dos melhores jogadores que surgiram nas últimas décadas e que soube brilhar em campo com seu talento, magia e bom chute", descreveu o jornal El País neste domingo.

Por sua vez, o El Observador considerou que "Fabián O'Neill é um desses grandes talentos desperdiçados por uma vida fora de campo imprópria para um profissional (...) a sua carreira foi marcada pelo álcool e pelos excessos".