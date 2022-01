Morreu Edgar Vital, basquetebolista histórico do Sporting

Morreu esta quinta-feira Edgar Vital, figura histórica do basquetebol do Sporting, aos 74 anos.

Edgar Vital desempenhou as funções de jogador, treinador e dirigente no emblema leonino, para o qual entrou com apenas 15 anos, em 1962, para integrar a equipa de infantis. Depois de largos anos como jogador, foi treinador nas camadas jovens e na equipa feminina e teve um papel importante para reativar a modalidade no clube em 1984 e posteriormente em 2012.

Em 1999 foi distinguido com o Prémio Stromp, na categoria dedicação.

Pertenceu ainda aos corpos gerentes do conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Liga dos Clubes de Basquetebol.

"Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, não deixando de agradecer os anos de dedicação e devoção ao clube", referiu o Sporting numa nota emitida nas redes sociais.