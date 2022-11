Site do FC Porto noticia erradamente a morte de Domingos Gomes

O FC Porto noticiou na tarde desta segunda-feira a morte de Domingos Gomes, histórico médico do FC Porto, no seu site oficial,. No entanto, a notícia é falsa e foi, pouco depois, retirada da página oficial dos dragões

O site do FC Porto já publicou uma nota a corrigir a notícia, garantindo que "a notícia foi escrita com base numa fonte hospitalar, que, felizmente, se revelou falsa". Além de assumir o erro, o site do FC Porto pede ainda "humildes desculpas ao próprio, à família e a todos os sócios e adeptos, com o desejo que o dr. Domingos Gomes continue de boa saúde por muitos anos".

A Domingos Gomes é à sua família, o DN pede igualmente as mais sinceras desculpas, por ter difundido a notícia com base numa fonte errada.