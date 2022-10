Morreu Antonio Inoki, a lenda japonesa da luta

Antonio Inoki, famoso lutador profissional japonês que se tornou político, morreu neste sábado aos 79 anos. O canal público de televisão NHK informou que foi vítima de uma paragem cardíaca.

New Japan Pro-Wrestling is deeply saddened at the passing of our founder, Antonio Inoki.



His achievements, both in professional wrestling and the global community are without parallel and will never be forgotten.



Our thoughts are with Inoki"s family, friends and fans. pic.twitter.com/n8zA9hj78e - NJPW Global (@njpwglobal) October 1, 2022

Com 1,90 metro de altura, Inoki foi pioneiro nas artes marciais mistas no Japão e conquistou a fama em 1976, quando enfrentou o campeão mundial dos pesos pesados Muhammad Ali, num confronto incomum, em Tóquio, entre um atleta de wrestling e um pugilista.

Em 1989 foi eleito para a Câmara Alta do Parlamento japonês pelo já extinto Partido Deporto e Paz. Como legislador viajou para o Iraque antes da Guerra do Golfo de 1990 para libertar de reféns japoneses.

Inoki perdeu a sua cadeira no Parlamento em 1995 e aposentou-se do mundo das lutas três anos depois, mas voltou a ser eleito para o Senado em 2013 por outro partido da oposição.

Depois de estabelecer fortes laços com a Coreia do Norte, Inoki visitou o país várias vezes para ajudar a resolver a questão dos japoneses sequestrados por Pyongyang durante a Guerra Fria, antes de acabar com sua carreira política em 2019. Em 2020 Inoki revelou que tinha sido diagnosticado com uma doença cardíaca.