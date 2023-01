Morreu adepto que se sentiu mal antes do início do Valência-Cádiz

O adepto que sofreu hoje uma paragem cardíaca antes do início do jogo Valência-Cádiz, da Liga espanhola de futebol, morreu pouco depois de ser transferido para um centro hospitalar, revelou o clube valenciano.

O homem, de 53 anos, foi atendido pelos elementos médicos do Cádiz antes de ser transferido para um hospital próximo do estádio de Mestalla.

Em mensagem nas redes sociais, o Valência lamenta "a triste notícia do falecimento do seguidor valenciano" e endereçou as condolências a familiares e amigos.

We deeply regret the death of the Valencianista supporter who had been urgently treated tonight at Mestalla before kickoff.



Our sincere condolences go to his family and friends. RIP pic.twitter.com/uOMJOVvoej - Valencia CF (@valenciacf_en) January 6, 2023

A partida, da 16.ª jornada da Liga espanhola, que terminou com vitória do Cádiz por 1-0, iniciou-se com 10 minutos de atraso devido à assistência ao adepto.