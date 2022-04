Morreu Abrantes Mendes, antigo dirigente e candidato à presidência do Sporting

O juiz desembargador Sérgio Abrantes Mendes, antigo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting e duas vezes candidato à presidência dos leões, morreu quarta-feira, aos 68 anos, vítima de doença.

Nascido em Lisboa há 68 anos, foi juiz desembargador no Tribunal da Relação de Évora, jubilado em 2015, tendo presidido à MAG leonina durante a presidência de Jorge Gonçalves, cuja direção dissolveu, por falta de quórum, em 18 de maio de 1989, menos de um ano depois de ter sido eleita, a 24 de junho de 1988.

Depois, liderou candidaturas às eleições de 28 de abril de 2006, vencidas por Filipe Soares Franco, com 74,2% dos votos, contra 25,3 de Abrantes Mendes (Guilherme Lemos teve 0,3%), menos expressivo foi o resultado alcançado em 26 de março de 2011, com 1,95% dos votos no ato eleitoral que elegeu Luís Godinho Lopes (36,55%) frente a Bruno de Carvalho (36,15%), Dias Ferreira (16,54%) e Pedro Baltazar (8,8 %).

Filho do antigo futebolista internacional António Abrantes Mendes, que ficou conhecido como o "Avançado Doutor" e jogou um total de 11 temporadas pelo Sporting, entre os anos de 1923 e 1939.

António Sérgio da Silva Abrantes Mendes foi praticamente até à sua morte uma voz presente na comunicação social sobre a vida do Sporting, tendo integrado o extinto Conselho Leonino.

"Sportinguista convicto e uma presença ativa no clube, Abrantes Mendes herdou do pai, António Abrantes Mendes, a paixão pelo Sporting. Aos familiares e amigos, o Sporting endereça as mais sentidas condolências, enaltecendo e agradecendo os anos de dedicação e sentida devoção ao clube", lê-se na mensagem de condolências do emblema lisboeta.